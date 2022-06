Ungarn veröffentlicht Details zu Sondersteuern

Im ungarischen Amtsblatt sind in der Nacht auf Sonntag Details zu den geplanten Sondersteuern auf Gewinne von Großunternehmen veröffentlicht worden. Ende Mai hatte die Regierung angekündigt, ausländische Firmen, die "Extra-Profite" erwirtschaften, mit Sondersteuern zu belegen. Das Kabinett erhofft sich davon Einnahmen von umgerechnet zwei Mrd. Euro. Laut Amtsblatt beträgt die Sondersteuer für Banken 2022 zehn Prozent der Nettoerlöse des Vorjahres und 2023 acht Prozent.

Heuer müssen die Steuern in zwei gleichen Tranchen bis 10. Oktober und 10. Dezember gezahlt werden. 2023 in drei Tranchen. Weiters soll eine Transaktionsgebühr auf den Wertpapierhandel eingeführt werden. Als Grundlage dient der Wert der gehandelten Wertpapiere. Wenn dieser Wert in einer ausländischen Währung angegeben ist, wird die Summe nach dem offiziellen Devisen-Tageskurs der Ungarischen Nationalbank in die ungarische Landeswährung Forint umgerechnet. Die Transaktionsgebühr für Wertpapiergeschäfte beträgt 0,3 Prozent, ist aber mit höchstens 10.000 Forint (25,33 Euro) je Kauf gedeckelt.