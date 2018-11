Ungarn entlässt Ex-Botschafter wegen "Protz-Pkw"

Einem bis vor kurzem in Wien als Botschafter tätigen ungarischen Diplomaten ist der Umgang mit einem 250.000 Euro teuren Luxuswagen des Typs Aston Martin Vanquish zum Verhängnis geworden. Außenminister Peter Szijjarto entließ den Diplomaten aus dem Beamtendienst, wie das ungarische Portal "atv.hu" am Dienstag unter Berufung auf die Pressestelle des Ministeriums berichtete.

Am Vortag hatte “oe24.at” unter dem Titel “Diese Protz-Diplomaten rollen mit Luxusauto durch Wien” ein Leserfoto des Wagens veröffentlicht. “Der Pkw ist nicht im Besitz des Außenministeriums”, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums an das Portal. “Das Fahrzeug hat der ehemalige Botschafter in Wien aus eigenen Ressourcen für den eigenen Gebrauch angeschafft.”