Unfassbare 62 Jahre als Vereinskassier

Der Obst- und Gartenbauverein Hard hat einen neuen Vorstand. Neben der Neuwahl gab es bei der Jahreshauptversammlung am 13. März 2024 in der Kammgarn eine besondere Ehrung: Nach 62 Jahren als Vereinskassier übergab Oswald Dörler (84) sein Amt.

Das Alter sowie gesundheitliche Probleme mancher Vorstandsmitglieder machten eine Verjüngung des Vorstandes erforderlich. Neuer Obmann des OGV Hard ist Mag. Ingo Türr. Als Stellvertreter blieb ihm der bisherige Vize Rudolf Heinzle erhalten. Arno Labenbacher trat in die Fußstapfen von Langzeitkassier Oswald Dörler, neuer Schriftführer ist Dr. Markus Gruber-Brunhumer. Als Brennereiwart wirkt Ing. Samuel Hermann, Heide Flatz, Silvia Feurstein, Ing. Gebhard Bechter, Siegfried Rohner, Kurt Engstler und Egon Puschnigg wirken als Beiräte mit.

Der Verein hat auch einen neuen Ehrenobmann: Thomas Bitschnau erhielt diese Ehrung für seine langjährigen Verdienste. Neues Ehrenmitglied ist Walter Kühne. Er hat sich über Jahrzehnte bei der Organisation von Aktivitäten wie Erdenaktion, Sauerkraut einmachen usw. verdient gemacht. Die beliebte Erdenaktion wird heuer am Freitag, den 12. April, sowie Samstag, den 13. April im Gemeindebauhof an der Hafenstraße durchgeführt.

Anstelle des Blumenschmuckwettbewerbes gibt es heuer eine Blumengala, bei der die schönsten Gärten sowie Blumenschmuck am Haus präsentiert werden. Weil hohe Hecken und blickdichte Zäune immer mehr von der Gartenpracht verstecken, will der Verein so dazu beitragen, hinter die Zäune zu blicken.