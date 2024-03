Unfall mit vier Pkw auf der A14 - Nichts ging mehr im Frühverkehr

Auf der A14 bei Dornbirn Süd ereignete sich am Mittwoch im Frühverkehr ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Gegen 7.30 Uhr am Mittwochmorgen kollidierten auf der A14 bei Dornbirn Süd in Fahrtrichtung Arlberg vier Fahrzeuge miteinander. Die Unfallursache - welcher Pkw den Unfall ausgelöst hat und in welcher Abfolge die Fahrzeuge kollidierten - ist aktuell noch unklar.