Zwei Männer verunglückten in Tirol mit einem Motorschlitten.

Zwei Männer verunglückten in Tirol mit einem Motorschlitten. ©APA/THEMENBILD

Zwei Männer verunglückten in Tirol mit einem Motorschlitten. ©APA/THEMENBILD

Unfall mit Motorschlitten - Duo in Tirol schwer verletzt

Zwei Männer sind Samstagfrüh in Hainzenberg (Bez. Schwaz) am Rande einer Skipiste mit einem Motorschlitten gegen einen Baum geprallt und haben sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die 43 und 44 Jahre alten Männer versuchten gegen 2.45 Uhr mit dem Motorschlitten zu ihrer Unterkunft zu gelangen, scheiterten aber an einem Steilhang. Als sie daraufhin auf der Skipiste talwärts fuhren, gerieten sie auf eine Rodelbahn, verloren die Kontrolle und kollidierten mit dem Baum.

Beim Zusammenstoß mit dem Baum überschlug sich der Motorschlitten, die beiden Männer wurden in den Wald geschleudert, informierte die Polizei. Dort blieb das Duo schwer verletzt liegen. Einem der beiden gelang es, einen Bekannten zu verständigen, der wiederum einen Pistenraupenfahrer alarmierte. Dieser fuhr zum Unfallort und setzte von dort aus die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 43-Jährige in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, der 44-Jährige ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauerten an. So war zunächst etwa unklar, welcher der Männer den Motorschlitten gelenkt hatte.