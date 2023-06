Am Bus entstand erheblicher Sachschaden

Am Bus entstand erheblicher Sachschaden ©APA/LPD VORARLBERG

Unfall mit Linienbus mit Schulklasse in Vorarlberg

Ein mit einer Schulklasse besetzter Linienbus ist am Dienstag in Lustenau von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Neun der 18 Volksschulkinder im Alter von sieben und acht Jahren und ein weiterer Fahrgast wurden durch den Aufprall gegen Haltestangen geschleudert und verletzt, die beiden Lehrerinnen blieben unverletzt, so die Polizei. Der Busfahrer war gegen 8.00 Uhr von der Schützengartenstraße abgekommen, als er die Fahrkarten für die Schüler ausstellte.

Das Fahrzeug prallte gegen eine Warntafel und dann gegen den Baum. Die Verletzten wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Am Landbus entstand erheblicher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Ein Alkotest beim Fahrer verlief negativ.