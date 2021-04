Unfall mit Kettensäge: Frau aus Alberschwende verletzt

Eine 65-Jährige war am Dienstag in ihrem Garten damit beschäftigt mit einer elektrischen Kettensäge Sträucher zu schneiden, als sie ausrutschte und sich in den Unterschenkel schnitt.

Am Dienstag gegen 14.45 Uhr war eine 65-jährige Frau in Alberschwende alleine in ihrem Garten damit beschäftigt, mit einer elektrischen Motorsäge Sträucher zu schneiden. Als sie einen Ast mit der Motorsäge zerkleinern wollte, verfing sich die Säge und die Frau rutschte vom Ast ab.

Dabei schnitt sie sich in den linken Unterschenkel. Die Frau konnte noch selbstständig die Nachbarn über den Vorfall informieren, welche die Rettungskräfte verständigten. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C8 in das LKH Feldkirch geflogen.