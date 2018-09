Unfall mit Bundesheer-Boot: Alle Frauen werden befragt

Nach dem Kentern eines Pionierboots am Samstag in Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wird nun die Staatsanwaltschaft Korneuburg alle Teilnehmerinnen an dem Girls' Camp befragen. Die Strafverfolgungsbehörde habe absoluten Vorrang vor der Bundesheer-internen Untersuchung, teilte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.

In das Camp in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) waren am vergangenen Freitag 54 Frauen eingerückt. Nachdem sich eine Teilnehmerin noch am Abend abgemeldet hatte, waren am folgenden Tag somit 53 dabei. Als das Unglück am Samstagvormittag passierte, befanden sich Bauer zufolge 26 Frauen in drei Pionierbooten auf der Donau. Zwei der Wasserfahrzeuge waren – neben Soldaten – mit je neun, das verunglückte Boot war mit acht Girls’ Camp-Teilnehmerinnen besetzt.