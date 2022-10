Unfall in Faschina: Motorrad crasht gegen Pkw

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein böser Unfall mit einem Verletzten und einem Totalschaden.

Am Freitag gegen 16.45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L193 in Faschina talwärts. Im Stutztobel-Tunnel geriet er in einer Rechtskurve aus bis dato unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit seinem Motorrad mit der Fahrerseite eines entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer kam dadurch zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Schulter- und Beinbereich zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde erheblich beschädigt. Die L 193 war während der Unfallaufnahme gesperrt.