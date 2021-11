Unfall bei Holzerarbeiten in Hittisau

Ein Mann musste nach einem Unfall von der Bergrettung ins LKH Bregenz eingeliefert werden.

Zwei Männer waren am Dienstag Vormittag in einem Waldstück der Gferenalpe mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Gegen 09.45 Uhr zersägte der 24-Jährige einen liegenden Baum, der mit einem Seil abgesichert war. Dabei fiel das abgesägte Stück ca. 2 m zu Boden, wobei sich das Sicherungsseil spannte. Dadurch drehte sich das Baumstück in Richtung des 24-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wurde dabei am linken Bein getroffen und eingeklemmt.