Unfall auf Wiener Tangente - zwei Verletzte, langer Stau

Auf der Wiener A23 (Südosttangente) hat im Montag-Frühverkehr ein Unfall in Fahrtrichtung Norden mit elf beteiligten Fahrzeugen für einen langen Stau gesorgt. Die Blechschlange reichte von der Unglücksstelle beim Handelskai etwa zwölf Kilometer bis zum Knoten Inzersdorf zurück, berichtete der ÖAMTC. Zwei Autolenkerinnen wurden leicht verletzt.

Auch auf den Ausweichstrecken gab es Verzögerungen, Autofahrer mussten bis zu 30 Minuten mehr Fahrzeit einplanen. So wurden beim ARBÖ Staus auf der Ostautobahn (A4) am Weg nach Wien gemeldet, auf der Donauuferautobahn (A22) in Richtung Tangente und auch auf der Wiener Nordrandschnellstraße (S2) in Fahrtrichtung Südosttangente.