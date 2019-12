Italiener bei Unfall auf Tiroler Brennerautobahn gestorben

Ein 63-jähriger Italiener ist Mittwochvormittag bei einem Busunfall auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, hatte der 63-jährige Busfahrer noch vor dem Unfall über gesundheitliche Probleme geklagt und deshalb das Steuer einem 23-jährigen Italiener überlassen. Dieser hatte keinen entsprechenden Führerschein, um den Bus lenken zu dürfen.

Der 23-Jährige fuhr mit dem voll besetzten italienischen Reisebus um 8.45 Uhr in Richtung Innsbruck, um Christkindlmärkte zu besuchen, als ein Lkw-Lenker vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste. Der 23-Jährige dürfte dies übersehen haben und lenkte deshalb laut Zeugenberichten plötzlich nach links. Dabei wurde der Pkw einer 28-jährigen Österreicherin, die in diesem Moment neben dem Bus fuhr, zwischen Bus und der linken Betonleitwand eingeklemmt. Zudem prallte der Bus trotz Ausweichmanöver gegen das Heck des Lkw.

Der 63-jährige eigentliche Busfahrer wurde von den Fahrgästen erstversorgt, er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die 28-jährige Pkw-Lenkerin wurde von nachkommenden Fahrzeuglenkern aus ihrem Auto befreit. Sie erlitt nur leichte Verletzungen. Am Bus und am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.