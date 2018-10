Auf A14: Lkw-Fahrer landet bei Schlins im Graben

Ein Lkw-Fahrer, der gesundheitliche Probleme hatte, landete am Montagabend auf der A14 Richtung Deutschland im Graben.

Höhe Schlins beabsichtigte der Lenker auf den Rastplatz Schlins zuzufahren. Dabei kam er kurz vor der Ausfahrt rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den dortigen Graben und kippte auf die rechte Seite. Der Lenker blieb dabei unverletzt. Am Stattelkraftfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Weiters entstand Sachschaden am Wildzaun und ein Flurschaden.