Unfall auf der A14 - Frau schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A14 am Mittwochmorgen wurde eine 41-Jährige schwer verletzt.

Am Mittwoch gegen 8.20 Uhr fuhr ein 20-jähriger Lenker aus Bludenz mit einem Beifahrer auf der rechten Fahrspur der A14 von Bludenz kommend in Richtung Feldkirch. Zeitgleich fuhr eine 41-jährige Frau aus Hohenems mit ihrem PKW ebenfalls auf der rechten Fahrspur in Richtung Feldkirch. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf Höhe Schlins zum Auffahrunfall zwischen beiden Pkw. Die 41-jährige Hohenemserin kollidierte dabei mit voller Wucht mit dem vor ihr fahrendem Pkw des Bludenzers. Durch die Kollision gerieten beide Pkw ins Schleudern. Folglich konnten beide Fahrzeuglenker rechtsseitig auf dem Pannenstreifen zum Stillstand bringen.