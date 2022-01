Unfall auf der A14: Fahrzeuge schwer beschädigt

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A14 zu einem Unfall bei dem eine Person verletzt wurde.

Am Dienstag gegen 17.25 Uhr herrschte auf der Rheintalautobahn kurz vor der Staatsgrenze in Hörbranz in Richtung Deutschland Kolonnenverkehr. Ein 50-jähriger Mann fuhr auf der rechten Fahrspur und wollte auf die Überholspur wechseln. Dabei touchierte er mit der linken hinteren Seite seines Pkw die rechte vordere Seite des seitlich neben ihm fahrenden Autos. Dabei drehte sich das Fahrzeug des 50-Jährigen und prallte frontal gegen die Mittelbetonwand.