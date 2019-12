Unfall auf A14 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Beteiligt waren ein Kleintransporter, ein Lkw und ein Pkw. Es gab drei Verletzte. Der Lkw-Fahrer ist flüchtig.

Am Montagvormittag ist es auf der A14 zwischen Dornbirn Süd und der Abfahrt Hohenems zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Konkret waren gegen 09:15 Uhr in Fahrtrichtung Tirol ein Lkw, ein Kleintransporter und ein Pkw in den Unfall verwickelt.