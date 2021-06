UNESCO sieht Venedig wegen Kreuzfahrtschiffen in Gefahr

Venedigs Zukunft ist gefährdet, wenn kein dauerhaftes Verbot für Kreuzfahrtschiffe erlassen wird. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht der UNESCO hervor. Die UN-Organisation erklärte, sie werde bei ihrer Plenarsitzung vom 16. bis 31. Juli einen Vorschlag prüfen, Venedig auf die Liste der gefährdeten Orte zu setzen. Sollte der Vorschlag angenommen werden, würde die UNESCO von der italienischen Regierung dringend Maßnahmen zum Schutz Venedigs erfordern.

Der Druck verstärkte sich, nachdem ein Kreuzfahrtschiff im Juni 2019 gegen einen Kai gekracht war. Am 12. Mai 2020 stimmte die Abgeordnetenkammer einem Dekret zu, das Kreuzfahrtschiffen das Anlegen in Venedig verbietet. Dank des Dekrets, das die Regierung genehmigt hat, können Kreuzfahrtschiffe nun endgültig nicht mehr im Zentrum von Venedig anlegen, sagte Kulturminister Dario Franceschini im April.

Das Thema Kreuzfahrt in Venedig hatte sogar internationale Promis auf den Plan gerufen. Unter anderem Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger, Schauspielerin Tilda Swinton und Regisseur James Ivory hatten Anfang Juni in einem offenen Brief einen "Stop für den Verkehr großer Schiffe in der Lagune" gefordert. Das Schreiben war an Italiens Regierung adressiert. Vor der Corona-Pandemie hatte Venedig jährlich Millionen von Touristen beherbergt. Die Stadt war Ziel vieler Kreuzfahrtschiffe, über die seit Jahren gestritten wird.