UNESCO könnte Wiener Zentrum bald von Roter Liste streichen

Die Wiener Innenstadt ist einer Streichung von der Roten Liste des gefährdeten Weltkulturerbes einen Schritt näher gekommen. Bei der 44. Sitzung des im chinesischen Fuzhou tagenden Welterbekomitees, die derzeit online abgehalten wird, wurde wie erwartet der Maßnahmenplan von Stadt Wien und Bund abgenickt, bestätigte Florian Meixner, stellvertretender Generalsekretär der österreichischen UNESCO-Kommission, der APA.

Die 2001 zum Welterbe erklärte historische Zentrum Wiens steht seit 2017 auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes, wobei das Hochbauprojekt am Heumarkt als zentraler Auslöser gilt. Um den Titel zu retten, wurde im April ein Maßnahmenplan von Bund und Stadt unter dem griffigen Namen "Desired State of Conservation for the Removal of a Property from the List of World Heritage in Danger" übermittelt, der nun angenommen wurde. Darin wird unter anderem dargelegt, dass der Schutz des Welterbes Einzug in die städtischen Planungsinstrumente finden soll und hinsichtlich des Heumarkt-Projekts eine welterbeverträgliche Lösung angestrebt werde.