Unermüdlicher Einsatz für das Klima

Spätestens seit die damals 16-jährige Klima-Aktivistin Greta Thunberg wenige Kilometer von hier in Davos beim Weltwirtschaftsforum ihr Zelt aufgeschlagen hatte, ist die Fridays-for-Future-Bewegung nicht mehr zu bremsen.

Jugendliche weltweit machen für ihre Klima­anliegen mächtig Druck - auch in Vorarlberg. Eine entscheidende Rolle für die Gründung einer Gruppe im Land, die seither regelmäßig Demonstrationen und Aktionen für den Kli­ma- und Umweltschutz realisiert, hat Aaron Wölfling gespielt. „Ich bin unglaublich stolz, was Fridays for Future Vorarlberg in den ver­gangenen Monaten auf die Beine gestellt hat. Insgesamt konnten wir 6000 Leute auf die Straße bringen“, sagt der 18-jährige Dornbir­ner, der bereits mit Thunberg höchstpersön­lich in einer Arbeitsgruppe war. Wölfling wird nicht müde zu betonen: „Wir sind noch lange nicht zufrieden. Und die Zeit rennt.“