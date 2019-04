Uneinigkeit bei Umgang mit ausländischen IS-Kämpfern

Im Umgang mit gefangenen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) herrscht zwischen den wichtigsten westlichen Wirtschaftsmächten (G-7) weiter Uneinigkeit - und dabei vor allem mit den USA. "Es gibt gewisse Differenzen zwischen uns, das wissen wir", sagte Frankreichs Innenminister Christopher Castaner zum Abschluss des Treffens der G-7-Innenminister und Vertreter in Paris.

Paris spricht sich dafür aus, IS-Kämpfer mit französischem Pass in der Region vor Gericht zu stellen. Ähnlich sieht das Deutschland. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer brachte am Donnerstag aber auch ein internationales Sondergericht ins Spiel. Dafür hatten sich zuvor die syrischen Kurden ausgesprochen. Man müsse das nun prüfen, sagte Castaner. Kanada ist der Auffassung, dass IS-Kämpfer mit kanadischem Pass zwar in ihr Herkunftsland zurückkommen dürfen – es aber keine Verpflichtung gibt, sie zurückzuholen.