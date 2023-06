Und Zwischendurch ein (Brain)Snack

Die Welt von morgen heute schon gestalten und verbessern – das ist das Ziel von vielen Start-ups und Initiativen. Und auch sie nutzen die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung, um innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln.

Denn die fortschreitenden Technologien und die Digitalisierung sorgen dafür, dass die Welt immer kleiner wird. Außerdem ermöglichen sie eine Kooperation zwischen Personen rund um den Globus. Denn eins ist klar: Digitalisierung betrifft uns alle – ob als Konsument:innen, Unternehmer:innen oder Arbeitnehmer:innen. Es liegt somit an uns allen gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Welt von morgen besser, einfacher und auch ein bisschen nachhaltiger wird.

Unsere Brainsnacks sorgen mit ihren Ideen und Initiativen unter anderem dafür, dass alle gut gerüstet für die Zukunft sind und ermöglichen es, in wenigen Schritten eine App zu bauen:

Digitale Weiterbildungen für alle, immer und überall

René Mähr, Managing Director bei wîse up – digitale Aus- und Weiterbildungsplattform der WKO

„Digitales Lernen für alle“ – unter diesem Motto möchte wîse up Unternehmen jeder Größe den Einstieg in die Welt des digitalen Lernens ermöglichen. Die digitale Aus- und Weiterbildungsplattform bietet nicht nur die Möglichkeit, eigene, betriebsinterne Inhalte zu erstellen und hochzuladen, sondern man kann auch auf über 15.000 Kurse zugreifen. Und das ganz einfach, ohne Vorkenntnisse oder hohe Investitionen. Dank wîse up können auch kleine und mittlere Betriebe mit E-Learning durchstarten und ihren Mitarbeitenden ein umfangreiches und breitgefächertes Weiterbildungsangebot bieten.