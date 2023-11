„Und plötzlich hat er geschlossen..."

Groß war die Überraschung vieler Kunden, als sie montags vor verschlossener Türe standen. Viele wussten nicht, dass die Billa-Filiale in Levis mit 25. November geschlossen wurde.

Dass sich Billa und Billa+ aus Vorarlberg zurückziehen werden, wurde schon lange kommuniziert. Wobei immer der Eindruck entstand, dass dies mit Ende des Jahres passieren wird. Die Filiale in Feldkirch-Levis schloss nun schon mit vergangenem Samstag. Vielen Kunden war dies nicht bewusst. Groß deshalb der Ärger bei etlichen Personen, die auf den Parkplatz fahren und dann erst mitbekommen, dass das Geschäft für immer zu ist. Eine empörte Frau meinte, „dass man dies doch wenigstens schriftlich im Geschäft ankündigen hätte können“. Und eine andere Hausfrau sieht sich um den Vorteil des angenehmen Parkplatzes „beraubt“. „Bis Rankweil fahre ich sicher nicht und beim Sutterlüty am Bahnhof kann man nicht parken.“, meint sie. Wie inzwischen zu erfahren war, wird der Markt jetzt zu einem ADEG umgebaut, der mit Beginn des neuen Jahres öffnen wird. Bis dahin wird man sich in Levis überlegen müssen, wo man einkaufen geht.