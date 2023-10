Unbeständiges Wetter am Nationalfeiertag erwartet

Stark bewölkter Himmel, zeitweiliger Regen und stürmische Böen auf den Bergen kennzeichnen den Wetterverlauf am Nationalfeiertag.

Niederschläge:

Vor allem in den Morgenstunden und am frühen Vormittag, sowie erneut am späten Nachmittag ist mit Regenschauern zu rechnen. Im Großen und Ganzen bleibt es tagsüber jedoch weitestgehend trocken. Abends und in der Nacht auf Freitag intensivieren sich die Niederschläge, wobei die Schneefallgrenze auf rund 1800 Meter sinkt.