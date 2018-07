Unbescholten und hoch motiviert

Brigitte Fassbaender leitet die Meisterklasse und inszeniert den „Barbier“.

Dass es die Festspiele schon vor der offiziellen Eröffnung gibt, hat sich das Publikum längst in den Kalender eingetragen. Ob Einblicke oder Meisterklassen – die Abende sind bestens besucht. Nach den drei Da-Ponte-Opern von Mozart, nämlich „Cosi fan tutte“, „Don Giovanni“ und „Le nozze di Figaro“, wurde Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ im Opernstudio angesetzt. Abgesehen von der Herausforderung, die sich den jungen Sängern stellt, erzählt das 1816 uraufgeführte Werk die Geschichte, die sich vor der „Hochzeit des Figaro“ aus dem Jahr 1786 abspielt, dem Werk, in dem Graf Almaviva seine Rosina bereits betrügen will, die er im „Barbier“ zu erobern trachtet.