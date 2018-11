Unbelohnte Schlussoffensive gegen Meister Montreux

Der RHC Dornbirn hatte sich gegen den amtierenden Meister Montreux viel vorgenommen, doch die Gäste schockten die Hausherren bereits mit dem Anspiel.

Kapitän Tiago Sousa maschierte von der Seite durch und stellte nach 6 Sekunden Spielzeit auf 0:1. Aus diesem Gegentreffer konnten sich Brunner & Co in den Startminuten nicht erholen, speziell in der Defensive brennte es lichterloh. Zwar schaffte man es vermehrt den Ballbesitz in die Spielhälfte der Gäste zu verlagern, doch Torhüter Vizio war nicht zu knacken. Stattdessen erhöhten die Westschweizer per Konter in der 17. Minute durch Duvoisin auf 0:2 und hatten bei einem Penalty Glück, nicht noch den dritten Gegentreffer einzufahren. Nach Seitenwechsel kamen die Hausherren verbissener aus der Kabine, die Belohnung kam prompt durch den Anschlusstreffer von Kilian Hagspiel. Danach zeigten sich die Messestädter bemüht jedoch mit wenig zwingenden Chancen, statt dem erhofften Ausgleichstreffer kassierte die Garcia-Truppe nach einem desolaten Abwehrverhalten das 1:3. Die Heimischen steckten nicht auf und kamen wieder heran, Spielertrainer Alberto Garcia verwertete nach einem Foul den entstandenen Penalty sicher zum 2:3. Das Spiel hatte längst an Fahrt aufgenommen und die Dornbirner waren wieder nahe am Ausgleich, konnten jedoch aus einer Doppelchance nach einer blauen Karte und anschließendem Powerplay keinen Profit ziehen. Ausgerechnet in der Druckphase vom Powerplay gelang es Montreux in Unterzahl den 2-Tore-Vorsprung wieder herzustellen. 88 Sekunden vor Spielende zirkelte Fäßler den Ball nochmals irgendwie über die Linie und das Spiel war noch nicht zu Ende. Am Ende fehlte das Glück um sich in die Verlängerung zu retten, Montreux holte sich noch das 10. Teamfoul, der direkte Freistoss fand in der Schlussminute genauso wenig ins Tor wie zwei Stangenschüsse. Die Enttäuschung saß nach dem Spiel tief, doch die Blicke richten sich schon wieder nach vorne zum nächsten Spiel am Samstag in Uri.