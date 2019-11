Unbekannter spritzte 13-Jähriger unbekannte Substanz

Ein Unbekannter hat am Donnerstag auf einem Parkplatz in Gelsenkirchen einem 13-jährigen Mädchen mit einer Spritze eine unbekannte Substanz injiziert und ist dann geflüchtet. Das verletzte Mädchen läutete nach der Tat an der Wohnungstür eines Anrainers und bat um Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Dieser brachte die 13-Jährige ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird.

Laut Polizei hatte der spätere Täter die Schülerin aus Gelsenkirchen in der Früh auf einer Straße angesprochen und zunächst mit einem Taschenmesser bedroht. Er forderte das Mädchen auf, ihm zu dem Parkplatz zu folgen. Dort holte er die Spritze hervor.

Bevor der Angreifer die Flucht antrat, sagte er nach Erkenntnissen der Ermittler noch "Nummer sechs". Der Polizei zufolge ist nicht auszuschließen, dass der Unbekannte weitere Menschen auf ähnliche Art bereits verletzte oder verletzten wird. Daher bat sie mögliche weitere Betroffene, sich umgehend zu melden.