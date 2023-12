Unbekannter attackierte 17-Jährigen in Wien mit Messer

Ein 17 Jahre alter Bursche ist am Freitagnachmittag von einem Unbekannten nahe einer U-Bahn-Station in Wien-Liesing mit einem Messer attackiert worden. Der Bursche erlitt eine Stichwunde im Rücken. Er soll mit einem Freund unterwegs gewesen sein, als er laut eigenen Angaben völlig unvermittelt von rund zehn Personen angegriffen wurde. Ein Mann soll ihm dabei in den Rücken gestochen haben.

Die beiden Burschen liefen davon. Der 17-Jährige soll erst nach Hause und später in ein Krankenhaus gegangen sein. Das Spital verständigte die Polizei. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.