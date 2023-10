Unbekannte Substanz: Schule im Bezirk Mödling evakuiert

Die HLW (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe) in Biedermannsorf im Bezirk Mödling ist am Donnerstagvormittag wegen einer unbekannten Substanz, die ausgetreten sein soll, evakuiert worden. Etwa 20 Schülerinnen und Schüler seien wegen Atembeschwerden ärztlich versorgt worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Ermittlungen laufen. Eine Schülerin ist nach Angaben der Einsatzkräfte in ein Krankenhaus transportiert worden.

Das Rote Kreuz rückte laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz mit fünf Rettungs- und zwei Notarztwagen zur HLW aus. Auch der Bezirkseinsatzleiter und eine Mitarbeiterin der Krisenintervention waren an Ort und Stelle. Kellner zufolge sind 18 Mädchen und Burschen ärztlich versorgt worden. Der Abtransport sei wegen Kreislaufproblemen einer Schülerin erfolgt.