Unbekannte "sperrten" Wiener Shoa-Namensmauer

In Wien haben unbekannte Täter einen Zugang zur Shoa-Namensgedenkmauer vor der Österreichischen Nationalbank "gesperrt". Laut der ORF-Sendung "Wien heute" wurde ein Plakat affichiert, auf dem zu lesen war, dass der entsprechende Eingang nicht genutzt werden könne. Weiters wurden darauf die Opfer der Shoa mit jenen des Nahost-Konflikt gleichgesetzt. Auch ein gefälschtes Wappen der Stadt Wien war auf dem Plakat zu sehen.

Ein Absperrband wurde von den Unbekannten ebenfalls an der 2021 eröffneten Gedenkstätte montiert. Wie die Polizei der APA am Freitagvormittag auf Anfrage mitteilte, haben Beamte des Stadtpolizeikommandos Alsergrund Anzeige wegen des Verdachts der Amtsanmaßung gegen unbekannte Täterschaft erstattet. Das Absperrband und das Plakat wurden laut Exekutive rückstandslos entfernt. Beschädigt wurde bei dem Vorfall nichts. Die Polizei hat in weiterer Folge auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) informiert.