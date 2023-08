Unbedingte Haft für Rockerbande, die Bekannten quälte

Zwei Mitglieder eines erst kürzlich gegründeten Rockerklubs sind am Montag am Wiener Landesgericht wegen Erpressung, Suchtgifthandels, Körperverletzung und Nötigung zu unbedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der 45-jährige Obmann der Gruppierung fasste 20 Monate aus, ein 33-jähriger, bisher unbescholtener Wiener zwölf Monate. Sie hatten einen Bekannten von Juli 2022 bis Ende Februar 2023 gequält, geschlagen, bedroht und diesem Geld abgenötigt.

"Das, was ich gemacht habe, war keineswegs legitim und hat nicht den Gesetzen entsprochen", sah der 33-Jährige am Ende der Verhandlung ein. Er sei "emotional gefangen" und suchtgiftabhängig gewesen, "sonst wäre es nicht dazu gekommen". Der 45-Jährige bat um ein mildes Urteil und kündigte an, er werde nach seiner Haftentlassung "ein neues Leben in einem neuen Umfeld beginnen". Zusätzlich zu den 20 Monaten wurde dem 45-Jährigen eine aus einer Vorverurteilung resultierende offene Bewährungsstrafe von 15 Monaten widerrufen, sodass er insgesamt 35 Monate absitzen muss.