UNAIDS-Chefin will neuen Schwung gegen HIV durch Corona

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie muss auch die weltweiten Anstrengungen zum Besiegen von HIV-Infektionen und Aids beflügeln - das fordert die Chefin des UN-Programms für den Kampf gegen Aids, Winnie Byanyima. "Die Covid-Pandemie hat den Politikern vor Augen geführt, wie verletzlich wir alle sind, wie das Wirtschaftsleben zum Stillstand gebracht werden kann, wie Menschen sterben", sagte Byanyima. "Wir müssen nun auch neue Dynamik beim Kampf gegen Aids entwickeln."

Es ist 40 Jahre her, dass die US-Gesundheitsbehörde CDC erstmals über die damals mysteriöse Immunschwächekrankheit berichtete (5.6.1981). Kommende Woche wollen die Vereinten Nationen in New York bei einem Aids-Gipfel einen neuen Spendenaufruf starten. In den vergangenen 40 Jahren sind fast 35 Millionen Menschen an Komplikationen durch Aids gestorben. "Jedes dieser Leben zählt, so, wie die Leben zählen, die wir durch Covid verloren haben", sagte Byanyima. Durch das Ende 2019 entdeckte Coronavirus SARS-CoV-2 starben nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher rund 3,6 Millionen Menschen.