Unabhängigkeitskämpfer und Regierung von Jemen einigen sich

Unabhängigkeitskämpfer im Südjemen und die international anerkannte Regierung des Jemen haben sich auf eine Machtteilung geeinigt. Wie am Freitag von beiden Seiten bestätigt wurde, soll der Übergangsrats des Südens (STC) mehrere Ministerien erhalten. Außerdem soll die Regierung nach Aden zurückkehren, wie es von offizieller Seite und in saudi-arabischen Medienberichten hieß.

Unter der Vermittlung von Saudi-Arabien fanden in den vergangenen Wochen indirekte Gespräche in der saudiarabischen Stadt Jiddah statt. Ein STC-Vertreter bestätigte in Riad, dass es eine Einigung gegeben habe. Jemens Präsident Abedrabbo Mansur Hadi und der STC-Chef Aidarus al-Subaidie würden zu einer Zeremonie zur Vertragsunterzeichnung in Riad erwartet. Präsident Hadi lebt dort derzeit im Exil.