„Una semana espectacular“

Beim Erasmus+-Treffen auf Teneriffa lernte eine Delegation des BG Dornbirn Land und Leute kennen.

Dornbirn. „Life and Job Skills for Successful Europeans“ so heißt ein Erasmus+ Projekt, das sich mit den Chancen junger Menschen in Europa beschäftigt. Nach Ländertreffen in Italien, Zypern, Portugal, Kreta und Österreich – vor drei Monaten in Dornbirn – trafen sich die Delegationen jetzt auf Teneriffa. Mit dabei waren auch drei Schülerinnen und drei Lehrerinnen des BG Dornbirn