UNO warnt vor neuer Hungerkrise im Jemen

Im Jemen befürchtet die Welternährungsorganisation FAO einen "alarmierenden Anstieg" von Hungernden bis zum Ende des Jahres. Hart erarbeitete Fortschritte bei der Ernährungssicherheit drohten ins Gegenteil zu kippen, teilte die UNO-Organisation unter Berufung auf einen gemeinsamen Bericht mit dem Welternährungsprogramm WFP und dem UNO-Kinderhilfswerk Unicef laut Kathpress am Mittwoch in Rom mit.

Wirtschaftliche Erschütterungen, Konflikt, Überschwemmungen, eine Heuschreckenplage und Covid-19 brauten sich in dem Bürgerkriegsland zu einem "perfekten Sturm" zusammen, hieß es in dem Bericht. Nach einer Analyse im südlichen Jemen werde die Zahl der Menschen, die in einer Nahrungsmittelkrise oder einem Notstand lebten, im nächsten halben Jahr von zwei auf 3,2 Millionen ansteigen. Selbst wenn die humanitäre Hilfe beibehalten werde, litten dann 40 Prozent der Bevölkerung unter einer akuten und schweren Nahrungsmittelkrise.