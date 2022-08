UNO-Generalsekretär Guterres: Atomwaffen abschaffen

Mit eindringlichen Worten hat UNO-Generalsekretär António Guterres die Abschaffung von Atomwaffen gefordert. "Unsere Welt wurde lange genug von Atomwaffen als Geisel gehalten", schrieb er am Sonntag auf Twitter. "Diese Todesgeräte garantieren weder Sieg noch Sicherheit." Ihr einziges Ergebnis sei die Zerstörung. Am heutigen Montag ist zudem der Internationale Tag gegen Nuklearversuche.

Guterres fügte in seinem Tweet hinzu: "Lasst uns dafür sorgen, dass die Tests für immer eingestellt werden und Atomwaffen ein für alle Mal der Geschichte angehören." Weltweit wachsen angesichts des Kriegs in der Ukraine die Sorgen vor einem Atomkrieg.

"Kernwaffen haben in unserer Welt nichts zu suchen", hieß es dann auch Montagvormittag in einer Aussendung von Guterres. Anlass war der Internationale Tag gegen Nuklearversuche (29. August). Mit diesem Tag werde weltweit anerkannt, "welch katastrophaler und anhaltender Schaden bisher im Namen des nuklearen Wettrüstens angerichtet wurde", so Guterres weiter. Der Tag sei zudem dem Gedenken jener Menschen gewidmet, die unter dem "Wahnwitz einer Nuklearpolitik am Rande des Abgrunds gelitten" hätten. Die nuklearen Risiken seien heute so hoch wie noch nie.