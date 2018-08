Umzug der Großobjekte ins Berliner Humboldt Forum endete

Der Umzug der Großobjekte aus den weltberühmten ethnologischen Sammlungen in Berlin ins künftige Humboldt Forum ist abgeschlossen. Wie der Präsident der verantwortlichen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, konnten alle Transporte seit dem Start am 28. Mai planmäßig absolviert worden.

“Dank des Berliner Ausnahmesommers musste kein Transport abgesagt werden. Jetzt lässt sich sagen: Wir sind im Schloss”, so Parzinger. In der rekonstruierten Preußenresidenz in der Mitte Berlins soll vom kommenden Jahr an mit dem Humboldt Forum ein neues Museums- und Kulturzentrum öffnen. Großobjekte wie die legendären Südseeboote und die Kulthäuser aus Ozeanien mussten schon vorab durch zwei eigens aufgelassene Öffnungen in den Bau eingebracht werden, weil die normalen Türen zu klein gewesen wären.