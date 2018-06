Umweltwoche: Dornbirner Schüler präsentieren Projekte zu Nachhaltigkeit

90 Dornbirner Schülergruppen von Kindergarten bis zur HTL beschäftigten sich mit Nachhaltigkeit, Natur und Umwelt. Ihre Ergebnisse präsentieren sie während der Umweltwoche an der inatura.

Ein eigener Kräuter-, Gemüse- und Obstkarten in der Holzkiste. Ein Modellhaus, das seine Energie aus Wasserstoff gewinnt. Gemeinsam mit den Landschaftspflegern Naherholungsgebiete, Innenstadt und Parks vom Müll befreien. Schulgärten erstellen und pflegen, von dem Bienen und Schüler gleichermaßen profitieren. Die Liste der Aktionen, denen sich die Schüler gewidmet haben, lässt sich beliebig fortsetzen.

90 Klassen beteiligt

Insgesamt 90 Schulklassen aus allen Dornbirner Schultypen wie auch Kindergartengruppen setzten während des Schuljahres die verschiedensten Projekte zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit um. Ein Großteil davon wird diese Woche an den mittlerweile 9. Schulaktionstagen in der inatura den anderen Klassen an den Vormittagen präsentiert.