Umweltschützer orten Gefahr für die EU-Wasserrichtlinie

Der EU-Wasserrahmenrichtlinie droht im Zuge des derzeit laufenden "Fitnesschecks" eine Aufweichung. Mehrere Mitgliedsländer würden "parallel zum Konsultationsprozess an einer Verwässerung arbeiten", erklärte Hanna Simons, Leiterin für Umweltschutz des WWF Österreich bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. 100 Umweltorganisationen riefen nun zur europaweiten Initiative "Rette unser Wasser" auf.

Laut einem Bericht der EU-Umweltagentur befinden sich derzeit 60 Prozent der Gewässer in Europa in sanierungsbedürftigem Zustand. In Österreich gelten lediglich 15 Prozent aller Flüsse als ökologisch intakt. 40 Prozent sind in ausreichend gutem Zustand. Hauptgründe für die Defizite sind die suboptimale Verbauung durch Hochwasserschutz und Wasserkraftwerke, aber auch die Verschmutzung des Grundwassers durch die Landwirtschaft sowie die Wasserentnahme für die Produktion von Kunstschnee.