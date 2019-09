Umweltschützer fordern Autoindustrie zu Abkehr vom SUV auf

Zur Internationalen Automobilausstellung (IAA) haben deutsche Umweltorganisationen von der Industrie einen Strategiewechsel verlangt. Die Unternehmen müssten aufhören, besonders große und schwere SUVs zu bauen, forderte Ernst-Christoph Stolper, Vizevorsitzender des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). In diese Sportgeländewagen (SUV) nun Elektromotoren einzubauen, reiche nicht aus.

Gegen die Umweltverschmutzung durch große und schwere Autos protestierten Greenpeace-Aktivisten am Samstag in Bremerhaven. An einem Schiff mit geladenen Sportgeländewagen (SUV) hängten sie ein Banner mit dem Slogan "Klimakiller an Bord" auf. Auch auf der Laderampe zeigten die Aktivisten Banner. Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan sagte, mit Blick auf die Klimakrise sei es völlig unverantwortlich, SUVs herzustellen und zu fahren. "Die deutschen Hersteller müssen weg von übermotorisierten Klimakillern und viel stärker auf leichte E-Autos und Mobilitätsdienstleistungen setzen."