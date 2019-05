Umweltpolitik der Regierung für Opposition "untragbar"

Die Umweltsprecher der Oppositionsparteien haben bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Mittwoch die Umwelt- und Klimapolitik der Bundesregierung gescholten. Sie attestierten der Regierung beim Artensterben zuzuschauen und nur Symbolmaßnahmen als Antwort auf die Klimakrise zu setzen. Ziel sei es nun, die Regierung beim morgigen Umweltausschuss aus ihrem umweltpolitischen "Tiefschlaf" zu rütteln.

Der Umweltsprecher der SPÖ, Klaus Feichtinger, störte sich an den umwelt- und klimapolitischen Zielsetzungen der Regierung: “Die Zielsetzungen greifen zu kurz. Wir erleben ein Massenaussterben und die Reaktion der Regierung darauf ist Null.” In Hinblick auf den bis Jahresende von der Regierung an die Europäische Kommission zu entsendenden nationalen Klima- und Energieplan forderte Feichtinger, dass das Parlament bei dessen Erstellung stärker eingebunden werde. Auch Michael Bernhard verlangte diesbezüglich eine verstärkte Zusammenarbeit. “Wir sind kein Beiwagerl”, merkte der Umweltsprecher der NEOS an.