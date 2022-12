Umweltministerium mit neuer Biodiversitäts-Strategie

Das Umweltministerium hat am Montag die "Biodiversitäts-Strategie Österreich 2030+" publiziert. Sie umfasst eine rund 160 Seiten lange Bestandsaufnahme der Artenvielfalt und definiert drei Hauptziele bis 2030: Bis dahin soll ein Drittel der Landesfläche unter Schutz stehen, ebenso soll ein Drittel der Arten auf der "Roten Liste" nicht mehr gefährdet und zudem 35 Prozent der Landwirtschaft dann auf "Bio" umgestellt sein.

"Eine intakte Umwelt hilft uns im Kampf gegen die Klimakrise. Sie ist Arbeitsplatz für viele Menschen in Österreich und macht unser Land so lebenswert", wurde Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) zitiert. Aktuell hält Österreich laut Ressortangaben bei rund 29 Prozent an Schutzgebieten (1,7 Prozent sind Gebiete mit strengen Schutzauflagen), das aktuell bei der UN-Artenschutzkonferenz in Montreal zu verhandelnde 30-30-30-Ziel ist im Fall von Österreich als beinah erreicht. Um den Anteil der biologischen Landwirtschaft an der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf 35 Prozent zu erhöhen, braucht es indes mehr Anstrengung, da waren es im Jahr 2019 demnach 670.000 Hektar und damit rund 26 Prozent.