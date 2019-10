Umweltkontrollbericht: Ministerin Patek sieht Weg bestätigt

Im Umweltkontrollbericht analysiert das Umweltbundesamt (UBA) alle drei Jahre die Situation Österreichs. "Bodenverbrauch und die Bodenversiegelung sinken, Feinstaub- und Stickoxidbelastung gehen zurück", nannte Umweltministerin Maria Patek am Mittwoch einige positive Ergebnisse des 12. Berichts. Negativ viel jedoch die Bilanz bei den Treibhausgasen (THG) aus, die seit 2015 wieder gestiegen sind.

"Österreich ist bei den Klimazielen absolut nicht auf Kurs, das bestätigt auch der Umweltkontrollbericht", kommentierte Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace, diese Entwicklung. Weitere Maßnahmen, um die internationalen Ziele zu erreichen, sind in diesem Bereich also erforderlich, der Weg dorthin führe über neue Technologien und richtige Anreize, hieß es in einer Aussendung des Umweltministeriums zum Bericht. In #mission2030, der österreichischen Klima- und Energiestrategie, ist zudem eine langfristige Klimaneutralität festgeschrieben.