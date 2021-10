Umweltgerechtere Logistik

Zukunftsfähige Konzepte für ein umweltbewusstes Supply-Chain-Management ermöglichen gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum und die Erreichung der Klimaziele 2030 in Österreich. CO2-Emissionen, die durch Transport, Lagerung und Kommissionierung entstehen, können durch Green-Logistic-Maßnahmen reduziert werden.

Weihnachten ist gefühlt nur noch eine Armlänge weit entfernt. Jährlich kümmern sich Logistiker(innen) in dieser Jahreszeit um eine vermehrte Anzahl an Paketen. Damit die Rohstoffe und diverse Zwischenprodukte zu den Herstellern, Güter in die Läden und schließlich Geschenke auch rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum kommen, müssen die Logistikketten reibungslos funktionieren und noch nachhaltiger werden. Mit Green Logistics – grüner Logistik – können nicht nur Kosten eingespart, sondern auch die Umwelt und somit das Klima geschützt werden. Nachhaltigkeit in den Bereichen Logistik, Transport und Verkehr werden immer wichtiger. CO 2 -Reduktion, Digitalisierung, Kostensenkung sowie Energieeffizienz sind dabei zentrale Punkte. Zeitgleich zeigten festgefahrene Frachtschiffe und geschlossene Grenzen in der Corona-Pandemie, wie abhängig die internationalen Wertschöpfungs- und Logistikketten in der Mobilität sind. Österreichs Mobilitätsmasterplan 2030 für den Verkehrssektor bietet hier umweltverträgliche Lösungen. Die Ziele lauten: bestmöglich Verkehr vermeiden, verlagern, verbessern und den Anteil aus Rad- und Fußverkehr, Öffis und Carsharing deutlich erhöhen.