Umweltfreundliche Druckerei – Millionen Druckexemplare mit großer Zufriedenheit

Das Druckzentrum druckt neben den internen Medien auch zahlreiche Produkte für externe Kund(inn)en aus der Vierländerregion. Die Mitarbeitenden stehen für Verlässlichkeit, Flexibilität und hohen Service.

Betritt man das Druckzentrum, ist es gleich um einiges lauter als in anderen Abteilungen im Medienhaus. Die recyclingfähigen Druckplatten kommen via CTP (Computer to plate) aus der Plattenstraße, die Druckmaschinen arbeiten auf Hochtouren und schlussendlich laufen die Druckprodukte an den Förderbändern über die Köpfe hinweg direkt in die Versandhalle, um dreiseitig beschnitten, einsortiert und ausgeliefert werden zu können. Pro Woche druckt das Druckzentrum ca. 2,5 Millionen Exemplare an periodischen Zeitungen, Magazinen und diversen Prospekten.