Umwelteinsatz seit 1985

ÖKOPIONIERIN. Ingrid Benedikt: „Alles begann mit der BIONIK-Initiative in Dornbirn.“

„2009 startete die Dornbirner WELTumWELTwoche rund um den Weltumwelttag am 5. Juni. Ich bot da eine Plattform für Vereine, städtische Institutionen, Schulen, Kindergärten, Firmen … Insgesamt wurden in dieser Woche 88 Veranstaltungen durchgeführt. Die Idee war statt Zeigefingerpädagogik besser ,Lust auf Umwelt und Nachhaltigkeit‘ zu machen, d. h. die positiven Seiten, die Lebensqualität, den Genuss, die Freude … an umweltbewusstem, Klima schützendem und nachhaltigem Verhalten aufzuzeigen und den Menschen bewusst zu machen, dass niemand ,die Welt alleine retten muss‘, sondern dass jeder einzelne Mensch einen Beitrag leisten kann.“