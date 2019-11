Umwelt war schon vor Klimakrise Protestthema Nummer 1

Österreicher sind im internationalen Vergleich weniger protestfaul als angenommen. Das zeigt ein vom Wissenschaftsfonds FWF gefördertes Projekt, für das der Politikwissenschafter Martin Dolezal APA-Meldungen der Jahre 1998 bis 2016 analysiert hat. Thema Nummer 1, das sie auf die Straße treibt, ist die Umwelt - und das nicht erst seit der Klimakrise und dem Beginn der "Fridays for Future"-Proteste.

Thematisch fanden in den untersuchten Jahren die meisten Protestereignisse zum Thema Umwelt statt, gefolgt von gesellschaftspolitischen Themen und Wirtschaft. Unter dem Titel "Umwelt" wurden dabei Proteste gegen Atomenergie und Gentechnik in der Landwirtschaft ebenso erfasst wie (allerdings oft kleinere) Aktionen von Tierschützern. Dolezal hatte für eine Vorgängerstudie mit einer anderen Methode Proteste in den 1970er- und 1980er-Jahren untersucht, schon damals dominierte das Umweltthema. Die "Fridays for Future"-Demos spiegeln nun für ihn auch die "Kontinuität des Umweltthemas" wider, "wenngleich mit einer neuen thematischen Fokussierung", so Dolezal gegenüber der APA. Neu sei vor allem die transnationale Mobilisierung unter einem gemeinsamen Label und die Altersstruktur der Demonstranten.