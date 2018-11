Umwelt- und Klimaschutz als un-ternehmerisches Selbstverständnis

Eine Bank für die Menschen in der Region, ein fixer Bestand­teil der heimischen Wirtschaft und ein wichtiger Arbeitgeber – das ist die Hypo Vorarlberg seit ihrer Gründung im Jahr 1897. Gemeinsam mit Mitar­beitern, Kunden und Ge­schäftspartnern arbeitet das Unternehmen heute intensiv an einer nachhaltigen Zu­kunftsgestaltung.

So wurde 2015 gemeinsam mit neun weiteren Vorarlberger Firmen das Klimaneutralitäts­bündnis 2025 gegründet, welches heute aus über 100 Mitgliedern besteht. Ein klares Bekenntnis, denn alle teilneh­menden Unternehmen ver­pflichten sich freiwillig, ihren CO2-Fußabdruck kontinuier­lich zu reduzieren, um die Ini­tiative Energieautonomie 2050 des Landes Vorarlberg zu unterstützen. Der nicht ver­meidbare CO2-Ausstoß wird durch ausgewählte, inter-national hochwertige Klima­schutzprojekte kompensiert. So werden nicht nur Emissi­onen eingespart, sondern auch ein Beitrag für eine kli­maneutrale Zukunft geleistet und die Lebenssituationen der Menschen vor Ort verbes­sert.

Darüber hinaus spielen ethi­sche und soziale Verantwor­tung in der Produktentwick­lung der Bank eine immer grö­ßere Rolle. So wurde das Spek­trum an Eigenemissionen im Herbst 2017 durch einen „Green Bond“ erweitert – die Hypo Vorarlberg war damit die erste Bank Österreichs mit einer „grünen“ Anleihe. Der Emissionserlös von Green Bonds wird dazu verwendet, nachhaltige Investitionspro­jekte zu finanzieren bzw. zu refinanzieren. Sie bieten da­mit die optimale Möglichkeit, nachhaltige Aspekte des Ge­schäfts mit gezielter Inves-torennachfrage zu verbinden und die Investorenbasis zu er­weitern. Im Finanzierungsbe­reich werden mit dem Hypo-Klima-Kredit energiesparende Investitionen im Wohnbau gefördert. Mit besonders günstigen Konditionen unter­stützt die Bank umweltfreund­liche Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise die An­schaffung erneuerbarer Ener­gieversorgungstechnologien (zum Beispiel Wärmepumpen, Solaranlagen etc.) oder auch die thermische Gebäudesanie­rung im Privatkundebereich.