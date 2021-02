Umtriebige Einbrecherbande gefasst

Zehn Jugendliche begingen in den vergangenen Monaten dutzende Straftaten um ihre Drogensucht zu finanzieren.

Waren im Wert von 13.000 Euro gestohlen

Die zehn Beschuldigten stahlen Wertgegenstände aus unversperrten Fahrzeugen, entzogen unversperrte und versperrte Fahrräder, kauften Zigaretten und Süßigkeiten an Automaten mit den zuvor gestohlenen Bankomat- und Kreditkarten, brachen in Boote, in Lokale und in ein Wohnhaus ein. Durch die Tathandlungen entstand ein Gesamtschaden von mindestens über 18.000 Euro. (Diebesgut im Wert von 13.000 Euro und Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro).