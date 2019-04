Umstrittener Umbau der Statistik Austria abgesegnet

Der umstrittene Umbau der Statistik Austria ist fix. Wie der "Standard" online berichtet, hat der Wirtschaftsrat - das Aufsichtsgremium der Statistik Austria - die Änderungen abgesegnet. Demnach wird die Presseabteilung verkleinert und die Abteilung für Analyse aufgelöst. Kritik kommt von SPÖ und NEOS. Sie befürchten, dass die Regierung die Unabhängigkeit der Statistik Austria beschneiden will.

Pesendorfer rief in der Frage den Wirtschaftsrat an, der großteils aus Vertretern der Ministerien besteht und nun am Donnerstag gegen Pesendorfer und zugunsten des von Petrovic unterstützten Reformkonzepts entschied. Das Kanzleramt hatte die Änderungen – also die Verkleinerung der Presse- und die Auflösung der Analyseabteilung – im Februar u.a. damit begründet, dass die Analyseabteilung 191.000 Euro Verlust pro Jahr gemacht habe.