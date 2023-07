Umstrittene Studie zu Kollaps des Golfstromsystems

Mit einer Warnung vor einem bevorstehenden Kollaps der atlantische Umwälzbewegung (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) haben Klimaforscher Peter Ditlevsen und Mathematikerin Susanne Ditlevsen von der Universität Kopenhagen für eine Kontroverse in der Klimawissenschaft gesorgt. Mit ihrer im Fachmagazin "Nature Communications" publizierten Studie setzen sie sich in Widerspruch zum Sachstandsbericht des UNO-Weltklimarats IPCC.

Während der IPCC einen derartigen Zusammenbruch in diesem Jahrhundert für unwahrscheinlich hält, halten die beiden Autoren fest, dass sie davon ausgehen, dass ein Zusammenbruch der AMOC unter Annahme eines derzeitigen Szenarios künftiger Treibhausgasemissionen eintreten werde.

Ein solcher Kollaps zählt zu den sogenannten Kippelemente im Klimasystem und hätte gravierende Folgen auf die Ozeanzirkulation im Nordatlantik, zu der auch das Golfstromsystem gehört, das Europa ein mildes Klima beschert. Ein Wegfall könnte da eine deutliche Abkühlung mit sich bringen. In ihrer Studie wollen die Autoren aufzeigen, dass ein Zusammenbruch der AMOC höchstwahrscheinlich zwischen 2025 und 2095 passieren wird (95-prozentiges Konfidenzintervall).

In der Fachwelt werden diese Annahmen jedoch eher nicht zur Gänze geteilt. So könnten die Auswirkungen des Klimawandels auf die Strömungssysteme auch weniger dramatisch sein, wurde etwa der Meeres- und Atmosphärenexperte Andrew Watson von der Universität Exeter auf dem Wissenschaftsportal zitiert. "Kein völliger Stillstand, sondern beispielsweise eine Veränderung der Orte der Tiefenwasserbildung" könnte wahrscheinlicher sein, da die meisten Modelle derzeit von einer Verlangsamung, aber nicht von einem Stillstand der Umwälzung in diesem Jahrhundert ausgehen.